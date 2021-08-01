الرؤية والاهداف لتجمع الصحفيات العراقيات

بغداد: PFAA

تعاني النساء في البلاد بصورة عامة والصحفيات منهن بصورة خاصة من اضطهاد مستمر من قبل المجتمع بسبب عملها في مجال الاعلام، لذا نسعى الى خلق فضاءات للدعم والتواصل بين الصحفيات العراقيات العاملات في كافة مجالات وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي والمجال الالكتروني، من اجل ابراز دور الصحفية اولاً ورصد الانتهاكات بحق العاملات في هذه المجالات والغاء التمييز القائم على اساس الجنس، وتطوير قدراتهن الصحفية والإعلامية، فضلا عن توفير بيئة مناسبة للعمل لهن.

اهداف التجمع

1ـ إقامة تجمع حقيقي يمثل الصحفيات العراقيات.

2ـ رصد الانتهاكات التي تطال الصحفيات والاعلاميات في كل مكان في العراق.

3ـ تبني قضايا الصحفيات والاعلاميات اللواتي تعرضن لاضطهادات او ضغوط او اعتقال وتوكيل محامين للدفاع عنهن.

4ـ احترام سيادة القانون وسلطة القضاء والعمل وفق ما نص عليه الدستور ولاسيما المواد التي نصت على حرية الصحافة والتعبير.

5ـ ادانة ونشر انتهاكات حقوق الصحفيات من قبل أي جهة حكومية كانت او غير حكومية.

6ـ تطوير مهارات وقدرات ومهنية الصحفيات والاعلاميات.

7ـ العمل على تحسين صورة المرأة الصحفية والإعلامية مجتمعيا.

8ـ العمل على الغاء التمييز على أساس الجنس داخل المؤسسات الإعلامية.

9ـ العمل على زيادة الوعي القانوني للصحفيات والاعلاميات.

10ـ التشبيك مع وسائل الاعلام من اجل توفير فرص عمل منصفة للصحفيات والاعلاميات.

11ـ إطلاق حملات مدافعة إعلامية فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالمرأة الصحفية.

12ـ مناقشة القضايا الحساسة التي تمس النساء بصورة علنية وتوجيه الرأي العام المحلي والدولي عليها.

13ـ رفد الاسرة الصحفية بالنساء الفاعلات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط