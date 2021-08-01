المكتب الاعلامي – الجبهة الوطنية المدنية (موج)بيان

من المؤسف ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي غير المُعتمدة أو الرصينة من أخبار غير صحيحة تشير الى تعرض الدكتور أياد علاوي رئيس الجبهة الوطنية (موج) لوعكة صحية، وفي الوقت الذي لا يوجد أية صحة لهذه المعلومات إنما هي فحوصات دورية يجريها السيد رئيس الجبهة بين فترة وأخرى بما يتعلق بإصابة سابقة في مفصل الركبة حيث تعرض لها أيام معارضته للنظام السابق، وإنه يتمتع بكامل صحته وسلامته من كافة الوجوه.

لذا أقتضى التنويه والأخذ بالمعلومات الصادقة والصحيحة من مصادرها الموثوقة .

بغداد – 31 تموز 2021

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