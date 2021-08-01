Posted on by

المكتب الاعلامي – الجبهة الوطنية المدنية (موج)بيان

من المؤسف ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي غير المُعتمدة أو الرصينة من أخبار غير صحيحة تشير الى تعرض الدكتور أياد علاوي رئيس الجبهة الوطنية (موج) لوعكة صحية، وفي الوقت الذي لا يوجد أية صحة لهذه المعلومات إنما هي فحوصات دورية يجريها السيد رئيس الجبهة بين فترة وأخرى بما يتعلق بإصابة سابقة في مفصل الركبة حيث تعرض لها أيام معارضته للنظام السابق، وإنه يتمتع بكامل صحته وسلامته من كافة الوجوه.

لذا أقتضى التنويه والأخذ بالمعلومات الصادقة والصحيحة من مصادرها الموثوقة .

بغداد – 31 تموز  2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close