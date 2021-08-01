الميليشيات الولائية تتهم ميليشيا الصدر بتنفيذ الهجوم على السفارة الأمريكية.. لهذا السبب

أكد مصدر أمني مطلع في العاصمة بغداد، السبت، ان الميليشيات الولائية التابعة لإيران لم تنفذ ولا تعرف الجهة المنفذة للهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقد أجرت اتصالات فيما بينها وجميعها نفت تنفيذ الهجوم.

وأوضح المصدر ، إن «الميليشيات الولائية وجهت الاتهام للميليشيا التابعة للتيار الصدري بتنفيذ الهجوم من أجل توريطها وجعلها تحت نيران القوات الأمريكية، خصوصاً أن الخلافات والصراعات بين الجانبين قد تصاعدت في الآونة الأخيرة».

مبيناً بأن «الاتهامات لا تزال خلف الكواليس إلا أنها قد تخرج إلى العلن خلال الأيام القادمة، ما يؤدي إلى اندلاع أزمة شديدة بين الجانبين».

وبالتزامن مع عودة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من واشنطن، استهدف صاروخان من طراز كاتيوشا محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، فجر الخميس.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان، فتح تحقيق في القصف الذي أشارت إلى أنه لم يؤد إلى خسائر تذكر. وشدّدت على أن «هذا الفعل الخارج عن القانون يشكل تهديداً للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة».

وسارعت ‹عصائب أهل الحق› الموالية لإيران إلى التبرؤ من الهجوم واعتباره «مؤامرة» تقف وراءها «أيادٍ أمريكية أو تابعة لأمريكا بهدف خلط الأوراق»، فيما لاذت بالصمت بقية الفصائل المنضوية معها في ما يعرف باسم «تنسيقية المقاومة»، وسط انقسام بينها إزاء الموقف من استهداف السفارة بعد إعلان إنهاء الوجود القتالي الأمريكي في العراق.

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