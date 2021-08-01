النزاهة تضع ستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد

بغداد: نصار الحاج

وضعت هيئة النزاهة ستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد، مبينة أن الغرض الأساسيّ لها هو رفع مستوى النزاهة، وتحقيق انحسار ملموسٍ لظواهر الفساد. وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، لـ”واع”، أنَّ “الستراتيجية ستعتمد المُؤشّرات الوطنيَّة (المؤشر الوطني للنزاهة، والمؤشر الوطني لمخاطر الفساد، ومُؤشّرات وطنيَّة أخری) بموجب آلياتٍ مُؤسَّسيَّةٍ مُوحَّدةٍ لرصد وتشخیص ظواهر الفساد، ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذيَّـة في تحليل أسباب نشوء الظواهر والمُحدِّدات الخارجيَّـة لنشوئها، وجهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة في المُتابعة وقياس التقدُّم المُحرز في المُعالجة بحسب طبيعة الظواهر”.

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