بعد ارتفاع اعداد الوفيات بـ”كورونا”.. الصحة العراقية تحذر من موجة رابعة أكثر خطورة

أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، بياناً عقب تسجيل عدد مرتفع بوفيات كورونا، محذرة من موجة رابعة للفيروس أكثر خطورة.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح حسن، في بيان : “سجلنا اليوم زيادة باعداد الوفيات، وتراجع بسيط بالاصابات ولكن لا تزال الاعداد في تزايد ومازلنا في مرحلة الخطر لم نتعداها”، مؤكدة ان “الوضع الوبائي خطير والنظام الصحي اصبح مهددا بالخطر في حال استمرار عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية”.

وأضافت ان “لبس الكمامة شبه معدوم في الشارع العراقي والتجمعات الكبيرة والمناسبات وعدم الاكتراث بالتعليمات والاجراءات الوقائية مستمر على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة في جميع بياناتها على مدى خطورة الوضع الوبائي وامتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة واستمرار عدم الالتزام والزيادة الكبيرة باعداد الاصابات ممكن ان تفوق القدره الاستيعابية للمؤسسات الصحية وانهاك الكوادر الطبية والصحية”.

وأوضحت انه “من الممكن تعرض البلاد لموجة اخرى رابعة كما حدث في بعض بلدان العالم التي بالفعل دخلت بموجة رابعة اخطر من سابقتها”، داعية الى “تعاون الجميع من خلال الالتزام بالاجراءات الوقائية”.

وطالبت حسن “المواطنين التسجيل على المنصات الالكترونية وان تعذر ذلك فمراجعة اقرب منفذ تلقيحي لغرض اخذ اللقاح”، مؤكدة ان “اللقاحات متوفرة وبكميات كافية في المنافذ التلقيحية في بغداد وجميع المحافظات”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 77 وفاة ة9394 إصابة بـ «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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