درجال وبنيان إلى أسبانيا للإتفاق مع ادفوكات لقيادة منتخب العراق

كشف مصدر في وزارة الشباب امس الســـــبت ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان غادرا العراق بعد منتصف الليل متوجهين الى اسبانيا عبر مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان الهدف من الرحلة هو للتباحث مع مدرب المنتخب الوطني الذي وقع الاختيار عليه وهو الهولندي ادفوكات بغية، و الاتفاق معه على قيادة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في المرحلة المقبلة. واوضح ان الوفد العراقي سيصل الى العاصمة مدريد خلال الساعات المقبلة ومن المؤمل ان يلتقي بالمدرب ديك هذا اليوم . يذكر ان الهولندي ادفوكات ذي الـ 74 عاما قرر التراجع عن قرار اعتزاله التدريب الذي اعلنه قبل عام . وكان ادفوكات مثل 10 اندية لاعبا في خط الوسط في بلدان امريكا و هولندا وبلجيكا . وحقق هذا المدرب عدة القاب على المستوى التدريبي مع الاندية التي دربها، وابرز تلك الانجازات : الدوري الأوربي والدوري الاسكتلندي، اضافة للروسي، كما فاز بكأس السوبر الأوربية، و كأس هولندا واسكتلندا . ويقع ترتيبه 356 عالميا حسب اخر مهمة تدريبية له في العام 2019. ولم يدخل ضمن تصنيف المدربين العالميين في عامي 2020 و 2021 بسبب اعتزاله التدريب.

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