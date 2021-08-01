رابط التقديم للكلية العسكرية الدورة (112)

دعت وزارة الدفاع، السبت، خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والتجاري والصناعة الراغبين بالتطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة (112) كلية عسكرية، إلى تقديم طلباتهم.

وقالت الوزارة في بيان : “على الراغبين بالتطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة (112) كلية عسكرية من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والتجاري والصناعة تقديم طلباتهم اعتبارا من يوم غد الاحد، الأول من اب الجاري ولغاية الخميس المقبل الخامس من اب 2021”.

وحددت وزارة الدفاع التقديم عبر موقعها الإلكتروني وملئ الاستمارة الخاصة بالتقديم فيما حددت شروطا للتقديم”.

وأفاد البيان ان “من بين شروط التقديم أن يكون المتقدم عراقي الجنسية من أب عراقي وأم عراقية وان لا يقل عمر المتقدم عـن (18) سنـة ولايزيد عن (22) سنة للمدنيين، وان لا يقل عمر المتقدم عـن (18) سنـة ولايزيد عن (24) سنة للعسكريين ممن أمضوا ثلاث سنوات في الخدمة بصورة حسنة ومن خريجي الدراسة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي وبمعدل (70%) فما فوق، ولخريجي الدراسة الإعدادية بفرعيها التجاري والصناعة للأقسام( سيارات، كهرباء، الكترونك، سيطرة) وبمعدل (80%) فما فوق”.

واشترطت وزارة الدفاع بحسب بيانها ان “يكون غير مفصول آو منسحب من اي دورة من الدورات المفتوحة في الكليات العسكرية آو فاشل في الدراسة فيها آو مرتكب جريمة الغياب آو الهروب من الجيش وان لايقل طول المتقدم عن(165)سم”.

وأكدت وزارة الدفاع انها “ستهمل الاستمارات المتكررة كما تهمل استمارات المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم الضوابط المطلوبة”، مبينة انه “سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الفحص الطبي والاختبارات التنافسية بعد انتهاء مدة التقديم وسيحدد موعد التقديم الإلكتروني لاحقاً لخريجي الدراسة الاعدادية للعام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) بعد صدور النتائج النهائية للامتحانات “.

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