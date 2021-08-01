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رسالة التماس إلى الله : قصة قصيرة 

بقلم مهدي قاسم

كان  الصياد الكادح و الفقير وهو يسحب شبكته  من أعماق البحر تفاجئ إنه  بدلا من ان يصطاد  حتى ولا سمكة واحدة صغيرة ، وجد في  شبكته قنينة قد اخضّر لونها من كثرة طحالب متشبثة ومن  دحرجة أمواج و مسيرة طول أزمان و أسفار من بحر إلى بحر حتى نهاية مصير في النهر ، الأمر الذي جعله حانقا من سوء حظه  التعيس ، ولاعنا فقره المزمن والعاثر،  فاخرج القنينة و اراد رميها بين أمواج  متدّومة و مسرعة ،  ولكنه أحجم عن ذلك ، بعدما أبصر في داخل القنينة ورقة مطوية أثارت فضوله ،  فقرر عرضها على أولاده لمعرفة محتواها على الأقل ..

و عندما رأى أولاده القنينة فرحوا بها وهناؤوه عليها بحرارة، قائلين  له : إنه ربما قد يكون عثر على كنز ثمين حقا.. إذ بغض النظر عن محتوى الرسالة المخفية في قعر القنينة  ، فإنها تبدو قديمة جدا ، فيتضح ذلك من اصفرار لونها و تمزق حوافها المطوية بعناية ، قد تكون محتوية على رسالة تجسس وتأمر أو من ملك مخلوع .,ربما من إمبراطور هاوي حروب ومعارك ..أو من أميرة عاشقة إلى فارسها البعيد ، و بالتالي فيمكن بيعها في مزاد علني ، ربما بسعر يتعدى حدود آلاف  دولارات ..

ولكن الأغرب من ذلك هو مضمون الرسالة و الذي جاء  على النحو التالي  :

  رسالة التماس إلى الله

الموضوع : إضافة مائة سنة زائدة  على عمري

 أنا الملقب بعاشق الحياة الولهان، أوشكت على إكمال المائة عاما من عمري   ، وكما تعلم مولانا الأعظم إنه عمر مهدد بزوال مفاجئ  في أية لحظة قادمة من قبل عاملك المخلص عزرائيل والذي لا يمكن حتى إرشاءه برشوة سرية ،  و اقولها  صراحة ،  ليس لدي  أية رغبة في مغادرة هذا العالم  ، بالرغم من استيائي  وانزعاجي و تقلب مزاجي سوداوية أحيانا ، بل  أكثر من ذلك ،لا زالت شهيتي، مفتوحة لتذوق جمال الحياة والتمتع  بمباهجها الطيبة واللذيذة لفترة  أطول وأجمل ، طبعا إذا أمكن ذلك ،  ولكي يكون الامر هكذا وبهذه الصورة المدهشة  ، و مثلما أتصور أنا  ، فأحتاج هنا لموافقتك بصفتك واهب الحياة الأعظم ، بتعبير آخر وواضح أوّد ــ راجيا ــ   أن تهبني مائة عاما آخرى،  كمنحة إضافية كريمة ونابعة من عطفك المبارك ! ..

    فبالنسبة لك  كخالق أعظم ، هذا لا شيء ، حتى أنه ليس أكثر من مجرد أن تأمر عزرائيل بشخطة  قلم فحسب  في سجل الاعمار، فأنا أكون قد حصلت على مائة عام أخرى !..

أما باقي مستلزمات الرزق و  الصحة و القوة و العناية والرعاية ، فاتركها على عاتقي ، فأنا خبير في مثل هذه الأمور تماما . اقصد في رعايتي نفسي و إثارة  وتأجيج رغباتي و  شهيتي  و خلق مسببات فرحتي ، كلما وجدتُ إلى ذلك سبيلا وفرصة جيدة ..

شكرا مقدما للموافقة  على هذه الهبة العظيمة !.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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