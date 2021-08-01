رسالة التماس إلى الله : قصة قصيرة 

بقلم مهدي قاسم

كان الصياد الكادح و الفقير وهو يسحب شبكته من أعماق البحر تفاجئ إنه بدلا من ان يصطاد حتى ولا سمكة واحدة صغيرة ، وجد في شبكته قنينة قد اخضّر لونها من كثرة طحالب متشبثة ومن دحرجة أمواج و مسيرة طول أزمان و أسفار من بحر إلى بحر حتى نهاية مصير في النهر ، الأمر الذي جعله حانقا من سوء حظه التعيس ، ولاعنا فقره المزمن والعاثر، فاخرج القنينة و اراد رميها بين أمواج متدّومة و مسرعة ، ولكنه أحجم عن ذلك ، بعدما أبصر في داخل القنينة ورقة مطوية أثارت فضوله ، فقرر عرضها على أولاده لمعرفة محتواها على الأقل ..

و عندما رأى أولاده القنينة فرحوا بها وهناؤوه عليها بحرارة، قائلين له : إنه ربما قد يكون عثر على كنز ثمين حقا.. إذ بغض النظر عن محتوى الرسالة المخفية في قعر القنينة ، فإنها تبدو قديمة جدا ، فيتضح ذلك من اصفرار لونها و تمزق حوافها المطوية بعناية ، قد تكون محتوية على رسالة تجسس وتأمر أو من ملك مخلوع .,ربما من إمبراطور هاوي حروب ومعارك ..أو من أميرة عاشقة إلى فارسها البعيد ، و بالتالي فيمكن بيعها في مزاد علني ، ربما بسعر يتعدى حدود آلاف دولارات ..

ولكن الأغرب من ذلك هو مضمون الرسالة و الذي جاء على النحو التالي :

رسالة التماس إلى الله

الموضوع : إضافة مائة سنة زائدة على عمري

أنا الملقب بعاشق الحياة الولهان، أوشكت على إكمال المائة عاما من عمري ، وكما تعلم مولانا الأعظم إنه عمر مهدد بزوال مفاجئ في أية لحظة قادمة من قبل عاملك المخلص عزرائيل والذي لا يمكن حتى إرشاءه برشوة سرية ، و اقولها صراحة ، ليس لدي أية رغبة في مغادرة هذا العالم ، بالرغم من استيائي وانزعاجي و تقلب مزاجي سوداوية أحيانا ، بل أكثر من ذلك ،لا زالت شهيتي، مفتوحة لتذوق جمال الحياة والتمتع بمباهجها الطيبة واللذيذة لفترة أطول وأجمل ، طبعا إذا أمكن ذلك ، ولكي يكون الامر هكذا وبهذه الصورة المدهشة ، و مثلما أتصور أنا ، فأحتاج هنا لموافقتك بصفتك واهب الحياة الأعظم ، بتعبير آخر وواضح أوّد ــ راجيا ــ أن تهبني مائة عاما آخرى، كمنحة إضافية كريمة ونابعة من عطفك المبارك ! ..

فبالنسبة لك كخالق أعظم ، هذا لا شيء ، حتى أنه ليس أكثر من مجرد أن تأمر عزرائيل بشخطة قلم فحسب في سجل الاعمار، فأنا أكون قد حصلت على مائة عام أخرى !..

أما باقي مستلزمات الرزق و الصحة و القوة و العناية والرعاية ، فاتركها على عاتقي ، فأنا خبير في مثل هذه الأمور تماما . اقصد في رعايتي نفسي و إثارة وتأجيج رغباتي و شهيتي و خلق مسببات فرحتي ، كلما وجدتُ إلى ذلك سبيلا وفرصة جيدة ..

شكرا مقدما للموافقة على هذه الهبة العظيمة !.

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