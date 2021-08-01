(لماذا نركز على ايران..دون السعودية وتركيا؟)..(كالتركيز العالمي على كورونا دون الفايروسات الاخرى) اضافة الى..

هناك حقيقة.. ايران فايروس متحور.. لا حل لها الا الاجتثاث من جذورها… بالعراق.. بل بمنطقة الشرق الاوسط كافة.. وما يثير استغرابنا.. ان يطرح ذيول ايران.. سؤالا (لماذا تركزون على ايران دون السعودية وتركيا وامريكا)؟؟ الجواب.. (لماذا انتم يا ذيول ايران.. تركزون على امريكا.. دون تركيا مثلا)؟؟ وعدد القوات التركية بالعراق القتالية.. اكبر من عدد القوات الامريكية.. وليس هذا فحسب (الجنود الاتراك يتحركون على الارض خارج المعسكرات التي بنواها داخل العراق).. في حين (الامريكان مستشارين يتواجدون بقواعد عسكرية عراقية).. ضمن قوات التحالف الدولي ضد داعش..

وامريكا خلال الحرب ضد داعش.. لا تقصف اهداف داخل العراق الا باحداثيات من قبل القوات المشتركة العراقية.. وبعلم الحكومة العراقية.. في حين تركيا تقصف مواقع مدنية عراقية بشمال ارض الرافدين.. وبطلب من الحكومة العراقية… ولا ننسى (تركيا لا تخفي اطماعها بولاية الموصل.. ويوجد بند سنوي بالميزانية التركية مخصص لولاية الموصل.. ) كاشارة لاهداف تركية بضم ولاية الموصل للدولة التركية ضمن احلام تركيا التوسعية (العثمانية)… وتركيا رفضت اسقاط نظام الطاغية صدام .. في حين امريكا حررت العراق وشيعته من طغيان صدام والبعث وموروث 1400 سنة من ظلم الاقلية للاكثرية في ارض الرافدين..

وهناك سؤال اخر.. لماذا يا ذيول ايران.. لا تركزون على المنظمات الاجنبية المسلحة داخل العراق.. كحزب العمال الكردستاني التركي.. ومسلحيه الذين يهيمنون على قرى ومساحات من سنجار ..

عليه عليكم ان تعترفون بانكم ضد امريكا دون تركيا وحزب العمال الكردستاني التركي..

ان ايران لا تعارض تواجد الاتراك وحزب العمال معا.. والدليل يخصص مبالغ مالية من ميزانية العراق لمليشة حزب العمال الكردستاني التركي.. وبنفس الوقت لم تتعرض معسكرات الجيش التركي لاي قصف صاروخي من مليشيات ايران.. في وقت صواريخ هذه المليشيات الولائية الخيانية قصفت اربيل والمواقع المدنية الاخرى من مطارات وهيئات دوبولوماسية ومعسكرات تابعة للجيش العراقي وغيرها..

ولننتبه ذيول ايران:

1. ايران من لديها الاذرع المسلحة بالعراق التي فرختها وشكلتها وتجهر بكل خيانة بولاءها لدولة اجنبية ايران.. ومبايعتها لحاكم اجنبي (خامنئي) القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني.. وصور خميني وخامنئي حكام ايران تملئ العراق وويلا لمن يرفضها ويحرقها .. سيواجه عند ذاك الاختطاف والاغتيال والتعذيب…في حين لا السعودية ولا امريكا لديها مليشيات بالعراق ولا توضع صور حكامهم بشوارع العراق..

2. ايران لا تخفي مخططاتها لممر بري تريد تشكيله من طهران للمتوسط عبر العراق.. وتنظر للعراق وسوريا ولبنان مجرد معابر لها.. وليس دول بل منطقة خلفية لطهران.. بكل خسة وتكبر واستعلاء واسكتبار ايراني خسيس..

3. اضطهاد ايران للعرب الشيعة في الاحواز.. وقطعها 42 نهر عن العراق بعز الصيف.. والحدود الايرانية الاخطر على العراق بتهريب المخدرات الايرانية للعراق التي تفتك بشاب والمجتمع العراقي عامة..

4. ايران تعتبر العراق ساحة لتصفية حساباتها الدولية والاقليمية باعتراف حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني..

5. ايران تدعم احزاب ومليشيات لديها ممثلين بالعملية السياسية ومهيمنين عليها.. عرقلوا نهوض اي قطاعات صناعية وزراعية وخدمية والطاقة والصحية والتعليمية.. الخ لابقاء العراق متخلفا خاضع لطهران.. مقابلها تجهر ايران عن مخططتها لزيادة صادراتها للعراق الى اكثر من 20 مليار دولار.. ليكشف مخطط ايراني بوضع فيتو على اي نهوض اقتصادي للعراق..

من كل ذلك يتبين:

ايران تقاتل برجال غير رجالها.. وبدماء غير دماءها.. وباموال غير اموالها.. باراضي غير اراضيها.. ثم تجني ايران الثمار بكل استخفاف بدماء شعوب المنطقة.. لتعكس القذارة الايرانية بتعاملها مع دول المنطقة.. (فهي تجند بالعراق مرتزقة.. في وقت ايران تعدم اي مرتزق داخل ايران يرفع اعلام دولة اجنبية، او يجهر بولاءها لزعيم اجنبي.. او يؤسس مليشيات تدعي هي عقائديه وتقاتل نيابة عن دولة اخرى داخل ايران).. بمعنى ايران تحلل للايرانيين بالعراق ما تمنعه داخل ايران.. بكل اجرام بحق العراقيين والعراق كشعب ودولة.

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YA

سجاد تقي كاظم