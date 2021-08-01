متحور “دلتا” يتفشى في آسيا ويرفع الاصابات الى مستويات قياسية

فقد أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف الألعاب الأولمبية، و تايلاند ماليزيا عن عدد قياسي في حالات الإصابة بوباء كوفيد-19، السبت، ومعظمها من السلالة “دلتا” شديدة العدوى.

وتصاعدت الحالات أيضا في مدينة سيدني الأسترالية، حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا على المنطقة التجارية بوسط المدينة، لمنع احتجاج على إجراءات العزل الصارمة التي ستستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأغلقت الشرطة في سيدني محطات القطار ومنعت سيارات الأجرة من إنزال الركاب في وسط المدينة ونشرت نحو ألف من أفرادها لإقامة نقاط تفتيش وتفريق أي تجمعات.

وسجلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 210 إصابات جديدة بالسلالة دلتا في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت سلطات طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4058 إصابة، متجاوزا 4000 حالة للمرة الأولى، وفقا لرويترز.