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متنبىء : قيظ تموز يغادر اليوم

بغداد – فائز جواد

اكد متنبىء جوي ، خروج العراق من تصنيف الدول الاعلى حرارة في العالم خلال الساعات الماضية. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس انه (لا درجات حرارة خمسينية بعد الان،  ولا موجة حارة خلال الاسبوع الاول من شهر آب الجاري)، واضاف ان (الامطار ستكون حاضرة في بعض المدن). وتوقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا وغائما جزئيا شمالا. وذكرت الهيئة في بيان  امس ان (طقس اليومين المقبلين سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا وغائما جزئيا في شمالا)، وتابع ان ( درجات الحرارة العظمى الأعلى في البلاد ستكون 49 درجة بالبصرة وميسان، بينما تسجل أربيل ودهوك 42 درجة، في ما تكون الحرارة في بغداد 46 درجة مئوية)، مشيرا الى ان (طقس الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيكون صحوا حارا في المنطقة الجنوبية وصحو مع بعض الغيوم في الوسطى والشمالية مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة). وفي تطور ، أعربت رئاسة إقليم كردستان، عن تضامنها مع المتضررين من حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق عدة في تركيا.وقالت الرئاسة في تغريدة على تويتر س (نحن قلقون بشأن حرائق الغابات المميتة التي طالت أجزاء من تركيا)، وأضافت (نتضامن مع المتضررين من حرائق الغابات، ونأمل أن تسيطر السلطات عليها قريباً).

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