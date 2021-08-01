متابعة : صوت العراق

نفخة في طين مالح – الشهيدة سارة عادل

بقلم : على العذاري – البصرة

ما رأيكَ يا الله ؟ أتساعدني أم أعتمد على نفسي كالمعتاد؟

المهمّة صعبة ، ولا أجد غيركَ أهلاً للفقراء

في البصرة يريدون متحفاً لمقتنيات الشّهداء

ساعدني لأجدَ طريقةً أحنّط بها الدمع

فلا أملكُ من مقتنياتِ سارة غير الذي يجري على خدِّ ابنتِها

تصوّر و أنتَ تدور في متحفِنا

دمعةً شفّافةً واقفةً بطولها الملحيّ الفارع ،

ولحم خدِّها يزيّنها كرتوشٍ جلديّةٍ ناصعة السّمار

على الجانب الأيسر قلبٌ لا ينبض

لأمٍّ حنّطها الدّخانُ منذ آخر ( شمّة ) انتشت بها روحها نحو السماء

( أفّيش يا ريحة الثورة)

أنا طامعٌ بكرمِك

لا يصعب عليكَ تحنيطُ الأصوات

هذه الجملة نهديها إليكَ بعد المظاهرة مؤطّرة بحرقتها لتعلّقها بحبلٍ صوتيّ متقرّحٍ على جدران القيامة

ملاحظة:

سنمنع اصطحابَ الكبار

مهما كان عمرُ (نوحهم)

سيبقى صغيراً أمام صراخ الأطفال

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