Posted on by

نفخة في طين مالح – الشهيدة سارة عادل

متابعة : صوت العراق
نفخة في طين مالح – الشهيدة سارة عادل
بقلم : على العذاري – البصرة
ما رأيكَ يا الله ؟ أتساعدني أم أعتمد على نفسي كالمعتاد؟
المهمّة صعبة ، ولا أجد غيركَ أهلاً للفقراء
في البصرة يريدون متحفاً لمقتنيات الشّهداء
ساعدني لأجدَ طريقةً أحنّط بها الدمع
فلا أملكُ من مقتنياتِ سارة غير الذي يجري على خدِّ ابنتِها
تصوّر و أنتَ تدور في متحفِنا
دمعةً شفّافةً واقفةً بطولها الملحيّ الفارع ،
ولحم خدِّها يزيّنها كرتوشٍ جلديّةٍ ناصعة السّمار
على الجانب الأيسر قلبٌ لا ينبض
لأمٍّ حنّطها الدّخانُ منذ آخر ( شمّة ) انتشت بها روحها نحو السماء
( أفّيش يا ريحة الثورة)
أنا طامعٌ بكرمِك
لا يصعب عليكَ تحنيطُ الأصوات
هذه الجملة نهديها إليكَ بعد المظاهرة مؤطّرة بحرقتها لتعلّقها بحبلٍ صوتيّ متقرّحٍ على جدران القيامة
ملاحظة:
سنمنع اصطحابَ الكبار
مهما كان عمرُ (نوحهم)
سيبقى صغيراً أمام صراخ الأطفال

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here