آلاف المشاريع تسبب “جوفاً فاسداً”.. أين يذهب فائض الموارد النفطية في العراق؟

ما زال الغموض يكتنف قضية تذبذب أسعار النفط العراقي جراء جائحة كورونا، لاسيما بظل انتعاشها في الأشهر الأخيرة إلى مستويات فاقت الستين دولاراً كمتوسط لسعر البرميل الواحد، ومع ما تم اقراره في الموازنة الاتحادية لعام 2021 عند 45 دولاراً لسعر البرميل الواحد، ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول وجهة صرف الأموال الفائضة، خصوصاً مع استمرار الأزمة المالية في تأخر صرف رواتب الموظفين منذ مطلع عام 2020 وعدم إيفاء القروض المتراكمة على الدولة العراقية.

العراق ومنذ نهاية عام 2019 واجه أزمات متتالية ضربت الاقتصاد بشكل مباشر، وأثرت على قدراته المالية، فالاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول الماضي عطلت العديد من الأنشطة والمرافق، وجاءت جائحة كورونا لتعطيل المزيد منها والتي أثرت بشكل واضح على قطاع النفط عالميا وانهارت أسعار الخام، الذي يشكل 92% من إيرادات الدولة العراقية.

وقد هوت الإيرادات الشهرية من بيع النفط العراقي من نحو 6.5 مليارات دولار في العام الماضي، إلى قرابة 1.5 مليار دولار في نيسان الماضي، لذا لجأت الحكومة حينها لتأمين ميزانية تسيير الدولة والرواتب من خلال الاقتراض، داخلياً وخارجياً.

يمكن الاستفادة من الفائض من عدة مجالات، وفقاً لجهة رسمية، احداها هي تعزيز الاحتياطي البنكي الذي تم سحب مبالغ كبيرة منه عام 2020، والذي أدى إلى هبوطه من 280 مليار دولار إلى أقل من 60 مليار دولار.

وفي هذا الشأن، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين (2 آب 2021)، إنه “عند الحديث عن فوائض أسعار النفط، لابد من معرفة أن الأسعار قدرت في الموازنة بـ45 دولاراً للبرميل الواحد، وإن المصاريف التي تذهب لكلفة انتاج البرميل الواحد تقدر بين 13-17 دولاراً، ما يعني أن المتبقي من سعر البرميل الواحد للحكومة في حال كان سعره 60 دولاراً هو 45 دولاراً صافياً، ولهذا نحن في الأساس نحتاج إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولاراً لنتمكن من توفير السعر المقدر للبرميل في الموازنة”.

كوجر، أوضح أنه “إذا نظرنا إلى المدد التي انتعشت فيها أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولاراً، لن تتجاوز الشهرين، وذلك بالنظر إلى إقرار الموازنة في 30/4 من العام الحالي وما صاحبها من مصادقات، والتي كانت الأسعار حينها قريبة من 50 دولاراً، ما يعني أن الموارد في الأصل كانت أقل من 45 دولاراً”.

أما بشأن وجهة صرف الفوائض واستمرار التلكؤ في سداد مستحقات الموظفين، كشف كوجر عن تلك الأسباب، معللا ذلك بأنه “يمكن الاستفادة من الفائض في ثلاثة مجالات، وهي تعزيز الاحتياطي البنكي الذي تم سحب مبالغ كبيرة منه عام 2020، ما أدى إلى هبوطه من 280 مليار دولار إلى أقل من 60 مليار دولار، إضافة إلى وجود عجز حقيقي في الموازنة حتى مع الضغط الكبير على كثير من الفقرات حتى وصل إلى 30 تريليون دينار، ما يضعنا أمام حاجة حقيقة إلى تلك الموارد لسد هذا العجز”.

ولفت إلى “وجود كثير من القروض التي تم تأجيلها وهي قروض ضاغطة مثل القرض الإيراني التي تطلبه الشركات الإيرانية”، مؤكداً أن “هذه المجالات الثلاثة فقط التي يمكن للحكومة الاستفادة منها في صرف المبالغ، وغيرها لا يمكن، على اعتبار أنه لا يوجد غطاء قانوني للتصرف بها، وأيضاً ليست هناك موازنة تكميلية من الحكومة تمكنها من الصرف”.

“التأخر في تسديد الرواتب يرجع الى إقرار الموازنة متأخراً، وفي طبيعة الحال أن مخصصات الوزارات والهيئات في الغالب يتم سحبها في الربع الأول من السنة المالية، والمبالغ التي تأتينا من الموارد لم تتناسب مع الموارد التي يتم سحبها في بداية السنة المالية بعد اقرار الموازنة”، وفقاً لعضو اللجنة المالية النيابية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش في حديث مع رووداو إن “موازنة العراق لعام 2021 اقرت بعجز 27 تريليون دولارعند مستوى 45 دولاراً لبرميل النفط الواحد، لكن ارتفاع أسعار النفط الى مستويات 63 دولاراً كمتوسط لسعر البرميل قد غطت حتى الآن ما يقارب 20 تريليون دينار، وعلى الرغم من أننا ما زلنا في مطلع شهر آب، وبالنتيجة فانه إلى نهاية السنة إذا استمر هذا الارتفاع سنكون أمام تغطية العجز بالكامل، أو انتهاء العام بفائض بـ 4-5 تريليون دولار يحول الى السنة المقبلة”.

حنتوش، يرى أن سبب استمرار تأخر الرواتب هو “الشحة في السيولة، وذلك بسبب ارتفاع الانفاق الاستثماري وارتفاع الرواتب التي تدفعها الحكومة، فضلا عن وجود 3000-4000 مشروع متلكئ، وهذا يعني أنه مهما ازدادت أسعار النفط تعد هذه المشاريع جوفاً مالياً فاسداً لدفع الاموال”.

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