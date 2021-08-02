القانونية النيابية: ترشح درجال لانتخابات اتحاد الكرة شرعي

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عدم وجود خرق دستوري في ترشح وزير في الحكومة العراقية الى منصب رئيس اتحاد رياضي، لكون الاتحادات والنقابات هي منظمات غير حكومية.

وحسمت اللجنة القانونية النيابية الجدل بشأن ترشح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الى انتخابات اتحاد الكرة المزمع اقامتها في منتصف ايلول المقبل، في كتاب مرسل الى لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، اكدت فيه أن “ الاتحادات الرياضية هي منظمات أهلية غير حكومية».

وبحسب قانون الاتحادات النافذ في العام 2021، فإن الاتحادات الرياضية بصفتها منظمات أهلية غير حكومية تدير لعبة أو رياضة نوعية، أو تنتمي الى اتحاد دولي أو قاري أو كليهما، تعمل وفقا لأنظمة وقواعد تلك الاتحادات، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية.

وأغلق الجمعة الماضي، باب الترشح الى انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، المقرر إقامتها في الرابع عشر من أيلول المقبل، وقد تسلمت الأمانة العامة للتطبيعية ملفات المرشحين، وتم تسليمها الى اللجنة الانتخابية لدراستها، وتوزع الترشح بين المناصب كالتالي: لرئاسة الاتحاد مرشحان، وللنائب الاول مرشح واحد، وللنائب الثاني مرشح واحد، وللعضوية 28 مرشحاً، وانسحب أحد المرشحين ليصبح العدد 27، ويتنافس على منصب الرئيس كل من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومنافسه شرار حيدر.

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