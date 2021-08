حبي الضائع في بغداد والدعوة الى العودة!!

حبي الضائع في بغداد، هذا عنوان لقصة ليست من نسيج الخيال، بل يوميات كتبها المراسل الامريكي “ مايكل هيستنغز “ لمجلة نيوزويك الامركية ، وهو يروي ما شاهده في كتاب عنوانه “I LOST MY LOVE IN BAGHDAD “ اما الاحداث التي تم سردها في هذا الكتاب،فمستخرجة من مفكراته الخاصة وملاحظاته،التي دارت على امتداد سنتين اثناء اقامته في بغداد وزيارته لبعض المحافظات، لمتابعة الاحداث الساخنة في القتل والرهيب والخطف والفساد و بالرغم من انها قصة شخصية ولكن مفعمة بالماساة عندما يروي عن مقتل حبيبته اندي “ عندما تعرض موكبها لهجوم في كمين نصب لها” ،الذي كان المتفق ان يقترنا معا بعد الانتهاء من مهمتهما في العراق، لا نريد هنا ان نروي عن تلك القصة الحزينة ولكن،ننقل ما كان يدور من احداث ساخنة من القتل على الهوية والتي ذهب ضحيتها الالاف من القتلى والجرحى من كافة الاديان المذاهب في العراق ومن خلال ما كتبه المراسل كشاهد عيان، نستطيع نقرأ ما يجري في العراق من الماسي ومن يحكم العراق منذ عام 2003 والى يومنا هذا، ان هذا الكتاب يعتبر وثيقة دامغة سوداء بجبين من يحكم العراق من احزاب ومليشيات مذهبية وطائفية ومازال هؤلاء الذين جاءوا بدبابة امريكية يحكمون العراق بالحديد والنار، ومن ضمن ما جاء بالكتاب هذه الاسطر المختارة من بعض الصفحات نضعها بين قوسين، ثم نتكلم عن البعض الذين يدعون المغتربين بين حين واخر الى العودة الى العراق.

