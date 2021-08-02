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شنيشل: هذا المدرب كان الانسب لمنتخبنا الوطني من ادفوكات

رأى مدرب فريق الزوراء العراقي لكرة القدم راضي شنيشل، الاثنين، أن قيادة المنتخب الوطني من قبل مدرب كبير بمنزلة الهولندي ادفوكات، سيعطي ثقلاً كبيراً في المنافسات والمحافل الدولية.

وقال شنيشل في تصريح صحفي، إن” المدرب الجديد للمنتخب الوطني يمتلك سيرة ذاتية جيدة وتاريخاً كبيراً حافلاً في اوروبا، لكنه يحتاج الى بعض الوقت لمعرفة امكانية اللاعب العراقي والفرق المنافسة في المجموعة “، مبيناً ان ” ادفوكات سيضيف الكثير للمنتخب خصوصاً على الصعيد النفسي، كما ان قيادة المنتخب الوطني من قبل مدرب كبير بمنزلة ادفوكات، سيعطي ثقلاً كبيراً في المنافسات والمحافل الدولية، والجميع سيقول إن هناك مدرباً كبيراً خلف هذا المنتخب “.

واضاف شنيشل ان:” المدرب الذي لديه معلومات عن كرة القدم في آسيا ويعرف نوعية اللعب وواقع اللعبة سيكون قريباً من التأقلم مع المنتخب الوطني بشكل أسرع ؛ لذا كنت اتمنى ان يتم التعاقد مع المدرب البرتغالي كيروش كونه قاد منتخب ايران لمدة ثماني سنوات وقَيّمَ المنتخبات الاسيوية تقييماً دقيقاً”.

وعن القائمة الاولية للمنتخب الوطني اكد شنيشل ان” تشكيلة اللاعبين سوف لن تختلف كثيرا عن سابقاتها وستكون بنسبة 80 الى 75 % من اللاعبين أنفسهم، لان من غير المعقول تغيير منتخب كل فترة، اما الاضافات فمن الممكن ان يحددها المدرب حسب رؤيته الفنية”.

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