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قرار من أمانة بغداد بشأن المخازن والمعامل

أصدرت امانة بغداد، اليوم الاثنين، قرارا بشأن المخازن والمعامل المخالفة للسلامة العامة، موجهة بتوجيه إنذارات لاصحابها بإزالتها.

وبحسب وثيقة صادرة من امانة بغداد موجهة الى دوائر البدلية في بغداد، انه “يتم جرد كافة المخازن والمعامل غير النظامية وكل الفعاليات المخالفة للسلامة العامة خصوصا فوق اسطح البنايات وتكون عبارة عن إضافات بـ(الجينكو والسندويج بنل)”.

ودعت الأمانة الى “تقديم إنذارات أصولية بصحبة الشرطة المجتمعية للمخالفين لمدة 10 أيام لإزالتها ورفع موقف كامل فور انتهاء مدة الإنذار لاتخاذ إجراءات الازالة اصوليا”.

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