وزارة الصحة: النظام الصحي أصبح مهدداً بعد ارتفاع أعداد الإصابات

أكدت ربى فلاح حسن، عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، أمس، ان النظام الصحي العراقي أصبح مهدداً بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا، فيما دعت الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتسجيل على المنصات الالكترونية لتلقي اللقاح.

وذكرت الوزارة في بيان، “نسجل اليوم زيادة بأعداد الوفيات وهذا التراجع البسيط بالإصابات حيث انه مازال في تزايد و لا نستند عليه لاننا مازلنا في مرحلة الخطر لم نتعداها الوضع الوبائي خطير والنظام الصحي اصبح مهددا بالخطر في حال استمرار عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

واضافت فلاح “حيث اصبح لبس الكمامة شبه معدوم في الشارع العراقي والتجمعات الكبيرة والمناسبات وعدم الاكتراث بالتعليمات والاجراءات الوقائية على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة في جميع بياناتها على مدى خطورة الوضع الوبائي وامتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة واستمرار عدم الالتزام والزيادة الكبيرة باعداد الاصابات وبتضاعف ممكن ان يفوق القدره الاستيعابية للمؤسسات الصحية وانهاك الكوادر الطبية والصحية”.

واشارت الى انه “من الممكن ان تتعرض البلاد لموجة اخرى رابعة كما حدث في بعض بلدان العالم التي بالفعل دخلت بموجة رابعة اخطر من سابقتها”، داعية الى “تعاون الجميع في الالتزام بالاجراءات الوقائية والتسجيل على المنصات الالكترونية وان تعذر ذلك فمراجعة اقرب منفذ تلقيحي لغرض اخذ اللقاح حيث ان اللقاحات متوفرة وبكميات كافية في المنافذ التلقيحية في بغداد وجميع المحافظات”.

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