بالفيديو..  سبب غريب وراء تهديد عارضة أزياء شهيرة بالقتل

لم تكن بطولة أوروبا “يورو 2020” التي أقيمت بين شهرين يونيو ويوليو الماضيين، سعيدة على صديقة لاعبة المنتخب الإنجليزي جاك جريليش، التي قالت إنها تلقت تهديدات بالقتل، حيث كانت البطولة بمثابة الكابوس لها.

تناولت قناة “الغد”، في تقرير مصور لها، أن عارضة الأزياء ساشا أتوود (25 عاما) قالت إنه “من المحزن للغاية أن يترعرع الشباب وهم يعتقدون أن نشر الإساءات عبر الإنترنت أمر جيد”.

وأضافت أن “الأمر وصل إلى حد التهديدات بالقتل”، بعد إخفاق غريليش ورفاقه في مباراة النهائي أمام المنتخب الإيطالي.

وأردفت وقد اعتصرها الألم والغضب، أن “بيئة وسائل التواصل الاجتماعي سامة”، خاصة على حسابها في “إنستجرام” و”تيك توك”، والإشارة إلى أنها تلقت 200 رسالة تهديد بالقتل يوميا من فتيات أعمارهن بين 13 و14 عاما.

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