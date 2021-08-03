شرطان من أومتيتي للرحيل عن برشلونة

وافق الفرنسي صامويل أومتيتي على الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني خلال انتقالات الصيف الجارية.

برشلونة يرغب بالفعل في فتح باب الرحيل أمام أومتيتي، نظرًا لرغبته في تخفيض سقف الرواتب، في محاولة لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

بالإضافة إلى حقيقة أن اللاعب قد تراجع مستواه، نظرًا لتعرضه لإصابات متعددة منذ كأس العالم 2018، الذي توج به منتخب بلاده فرنسا.

وفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، أعطى أومتيتي موافقته على الرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة، لكنه يفرض شروطًا تجعل رحيله أمرًا صعبًا في الوقت الحالي.

يريد أومتيتي اختيار مشروع رياضي، ويطمح أولًا للذهاب إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، أو فريق لديه خيارات للفوز بألقاب مهمة.

في الوقت الحالي لم يصل هذا العرض، ورفض لاعب كرة القدم عرضًا كان من شأنه أن يكون في مصلحة برشلونة.

وأتمت الصحيفة تقريرها مؤكدة أن برشلونة يعمل بهدوء من أجل إيجاد وجهة مناسبة لأومتيتي.

وأدرك المدافع الفرنسي أنه هنا لن يكون لديه أي فرصة للعب، لذا من الأفضل البحث عن فريق يمكنه من خلاله مواصلة إظهار أنه تعافى، للعب على أعلى مستوى.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط