في اولى أماسيها..الدار العراقية للأزياء تشهد حضورا جماهيريا كبيرا  وهي تحاكي التراث البغدادي بالفن

تضامن عبدالمحسن

(سيكون هذا النشاط بداية لمد جسور التعاون مع المنظمات الثقافية والنسوية الابداعية، ونعدكم بان ابواب الدار العراقية للأزياء ستكون مفتوحة صباحا ومساءً لاستقبالكم في نشاطاتها، لنجعل منها واحة جمالية ومعرفية بمشاركتكم وبتواصل مجيئكم اليها لتكون ذاكرة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة تهتم بالابداع والجمال)، هذا ماجاء في كلمة وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم، المدير العام وكالة لدار الأزياء مساء يوم الاحد 1/8/2021، خلال المهرجان الفني الذي نظمته الدار بالتعاون مع منظمة (نينورتا للثقافة والفنون) احتفاءً بالذكرى الثامنة عشر لتأسيس المنظمة.

وقدم وكيل الوزارة في كلمته خالص الشكر والإمتنان للحاضرين، مشيرا الى ان نشاطات الدار مستمرة في تقديم دورات التصميم والخياطة والتدريب على عرض الازياء، مؤكدا على ان الايام القادمة ستشهد لقاءات اخرى تتضمن افتتاح معارض لفنانين تشكيليين.

هذا وقد افتتحت المهرجان احدى الفنانات التشكيليات من ذوي الهمم برفقة الفنان محمود ابو العباس، من قاعة الواسطي التي احتضنت معرض اللوحات التشكيلية وحمل عنوان (تكوينات من بلادي)، ضم اعمالا فنية عكست الابداع الفني للشباب المشارك في المعرض والذي طرح افكارا اتسمت بالامل في تلاوينها ومواضيعها المشرقة.

وتجول الحاضرون خلال الامسية بين سوق الدار ومتحفها للاطلاع على المقتنيات من الازياء والقطع التاريخية والفنية المعروضة.

وتوقف الجمهور عند المحطة الاخيرة في قاعة الجواهري ليستمعوا الى قطع موسيقية تراثية قدمها عازفو فرقة منظمة نينورتا.

واختتمت الامسية بالعرض المسرحي الذي حمل عنوان (هام لي Dream) في عمل فني يحاكي اعمال شكسبير المسرحية ويعكس التأثير التكنولوجي على البشرية.

هذا وقد شهد المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا ومتنوعا ضم المثقفين من الفنانين والمبدعين، وممثلين عن المؤسسات الثقافية والخدمية والامنية، اضافة الى حضور العوائل البغدادية.

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