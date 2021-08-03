قيادي كوردي: بعد تصريحات ‹برخدان› .. كيف نصدق أن ‹قسد› جزء من الحل وتساهم في الحوار الكوردي؟

قال قيادي كوردي سوري، اليوم الثلاثاء، إن تصريح القيادي في قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد›، محمود برخدان بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه قوات البيشمركة في إقليم كوردستان يؤكد أن أجنحة حزب العمال الكوردستاني PKK السياسية والعسكرية كلها في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) بإمرة قنديل.

وقال عمر كوجري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا): «الحقيقة، لست متفاجئاً من تصريح برخدان، ولا من تصريحات سابقة لقيادات الصف الأول من ‹قسد› أو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأن هؤلاء ينسقون بشكل مستمر وبكل وقت مع قيادة PKK في قنديل، إلى درجة غياب موقف PYD من أي موضوع».

وأضاف أن «قيادة قنديل قد بدأت تحرّك أدواتها وأذرعها هنا وهناك لضرب الاستقرار في كوردستان، من تفجير الأنبوب النفطي أواخر عام 2020 الى الهجوم على مواقع البيشمركة الكوردستانية أكثر من مرة وسقوط شهداء جراء هجومهم الغادر»، متسائلاً «كيف يستوي الأمر عند السيد برخدان لا أعرف؟».

وأشار كوجري إلى أن «حرب PKK على كوردستان واستقرار الإقليم ورغبة الحكومة في الازدهار، وفتح المجال أمام كل طامع ليقوّض أركان هذه التجربة التي ما كان الكوردستانيون ليحلموا بها يوماً، كل هذا تنفيذاً لأجندات استخباراتية رخيصة لا يستفيد منها سوى الدول المقتسمة لكوردستان».

ولفت إلى أن «كوردستان لم تخرج بعد من تهديد بغداد بقطع رواتب الموظفين والقصة صار لها سنوات، وكذا تبعات التهديد الداعشي منذ العام 2014 إلى الآن، والآن تتلقى كوردستان هذا التهديد الرخيص من قبل قيادي في ‹قسد› المفروض ألا يضع نفسه طرفاً في مشكلة رغم أن الكل يدرك أن كوردستان، والديمقراطي الكوردستاني ليس في وارد الهجوم على قوات الگريلا (مسلحي PKK)، ولو أراده لفعل، لكنه للآن يمتثل لتوجيه الرئيس مسعود بارزاني الذي حرّم قتال الأخوة منذ زمن بعيد».

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