كاتب كوردي: برخدان يدير ظهره لعفرين ويهدد أربيل

قال الكاتب والروائي الكوردي جان دوست، الاثنين، في معرض تعليقه على تصريح القيادي في قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› محمود برخدان الذي هدد فيه إقليم كوردستان، إن برخدان يدير ظهره لعفرين في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) ويهدد أربيل!.

وقال جان دوست في منشور على صفحته في ‹فيس بوك› «إن القيادي في (قسد) محمود برخدان يهدد إقليم كوردستان ويقول لن نبقى على الحياد».

وأضاف «بينما أمريكا تقسم بثلاثين جزءاً من القرآن إن الإدارة الذاتية ليست لها علاقة بحزب العمال الكوردستاني PKK، محمود برخدان القيادي في سوريا الديمقراطية يقول لنا علاقة مع PKK ونحن جهة واحدة».

وأشار الكاتب الكوردي إلى أن «برخدان يدير ظهره لعفرين ويهدد عاصمة إقليم كوردستان أربيل».

وكان محمود برخدان القيادي في ‹قسد› قد قال في تصريحات لإعلام حزب الاتحاد الديمقراطي PYD: «إذا ما جرى أي اقتتال بين قوات البيشمركة وPKK داخل إقليم كوردستان لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقف إلى جانب PKK».

وشن مسلحو PKK مؤخراً هجمات على قوات البيشمركة داخل حدود إقليم كوردستان، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من مقاتلي البيشمركة، وسط استنكار دولي لتلك الهجمات.

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