ما نفذته الإمارات والموساد من مخططاتهما في انقلاب تونس حسب تصريحات السفير الأمريكي في تلابيب

نشر جاكوب فريدمان @JacobRFriedman فيما كشف عنه أبوه ديفيد إم فريدمان، السفير السابق للولايات المتحدة في إسرائيل من مخططات الموساد والإمارات في المنطقة، أنه نظرا لأحداث تونس الأخيرة أتمنى أن يتم إقصاء راشد الغنوشي وإزالته من المشهد السياسي هذه المرة بواسطة قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية وبدعم الموساد له وبتنفيذ التخطيط الإماراتي.

أضاف جاكوب فريدمان مشيرا إلى ما سمعه من أبيه الذي كان يحتل منصب السفير للولايات المتحدة في إسرائيل أنه قام الموساد ثلاث مرات لحد الآن لاغتيال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي ولكنه لم يقدر على تنفيذ المهمة.

قال جاكوب: إنني بمجرد سماع أخبار أحداث تونس وتحلیل أبي عن دور الموساد في الشرق الأوسط، افتخرت للموساد وحبي له كما كنت أحبه منذ أيام طفولتي.

يتبين مما اعترف به السفير الأمريكي لدى تلابيب في ما يخص محاولات الموساد لاغتيال الغنوشي ومشاركته مع الإمارات في مستجدات تونس الراهنة، أن الصهاينة تحاول إزالة جميع الشخصيات الإسلامية والتيارات الإسلامية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

يبدو أن القدرة الكامنة في الدولار السعودي والإماراتي بجانب مخططات الموسات لمحو المعالم والمعاهد الإسلامية في الشرق الأوسط فاقت كل القدرات!

https://twitter.com/JacobRFriedman/status/1421339313761964034

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط