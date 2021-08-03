Posted on by

ورشة عمل لقضاة محاكم البداءة

بغداد/ إعلام القضاء
نظم معهد التطوير القضائي في مجلس القضاء الاعلى ورشة عمل للسادة قضاة محاكم البداءة حملت عنوان الولاية العامة للقضاء.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” الورشة حاضر فيها القاضي كاظم عباس حبيب نائب رئيس محكمة  التمييز بحضور عدد من قضاة محاكم البداءة التابعة لعدد من محاكم الاستئناف”.
وكان معهد التطوير القضائي قد شهد خلال الايام القليلة الماضية تنظيم ورش عمل تخص مواضيع مختلفة منها تثقيفية حول النظام الانتخابي في العراق، اضافة إلى موضوع سحب إجازات المشاريع المتلكئة”. 

Image previewImage preview

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close