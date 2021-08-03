ورشة عمل لقضاة محاكم البداءة

بغداد/ إعلام القضاء

نظم معهد التطوير القضائي في مجلس القضاء الاعلى ورشة عمل للسادة قضاة محاكم البداءة حملت عنوان الولاية العامة للقضاء.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” الورشة حاضر فيها القاضي كاظم عباس حبيب نائب رئيس محكمة التمييز بحضور عدد من قضاة محاكم البداءة التابعة لعدد من محاكم الاستئناف”.

وكان معهد التطوير القضائي قد شهد خلال الايام القليلة الماضية تنظيم ورش عمل تخص مواضيع مختلفة منها تثقيفية حول النظام الانتخابي في العراق، اضافة إلى موضوع سحب إجازات المشاريع المتلكئة”.

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