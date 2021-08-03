يا بيروت قومي من جديد

المحامي حسن مطر

( بيروت – لبنان)

يا بيروت يا سيدة العواصم. العام الأول على جريمة هذا القرن قد مرّ، وما زال نواطير الذل والهوان والاستتباع ماضين في غيّهم وجبروتهم. وكنت أنت يا بيروت ومعك الوطن واللبنانيون جميعا في الذكرى المئوية لقيام دولة لبنان الكبير، فأطاحوا بالذكرى قبل حلولها، وزرعوا الخراب والدمار، وألبسوا البلاد والعباد السواد الحالك الذي يشبه قلوبهم وعقولهم المريضة.

يا بيروت وشعبك اللبناني البطل، الصابر بأعلى درجات الصبر، والصامد بأعلى درجات الصمود. يا بيروت المرابطة على امتداد تاريخك تردّين الغزاة بسيف الحق والحقيقة، والناشرة للحرف إلى البشرية مقروناً بالعلم والثقافة والقانون، لن تمنعك قوةٌ مهما كانت غاشمة على الوقوف على قدميك، ورفع رأسك عالياً.

يا بيروت الحبيبة، يا معشوقة كل أديب وشاعر وفيلسوف وصحفي وكل معلّم ومتعلم، وأغنية كل مطرب ومطربة، وقيثارة كل فنان وفنانة، وريشة كل الرسامين، الانفجار الكارثي الذي دوّى فوق أرضك غروب يوم 4 آب 2020 وتحت سمائك وبين أهلك وأبنائك، أعاد للعالم ذكرى جريمة التفجير النووي ضد شعب اليابان في مدينتي هيروشيما ونجازاكي إبّان الحرب العالمية الثانية، التي لم يحاسب عليها العالم حتى الآن من ألقى تلك القنابل من الوحوش الكاسرة. لكنك يا بيروت وإلى جانبك أحرار العالم سوف تحاسبين وتعاقبين القتلة المجرمين سواء أكانوا فاعلين أو مشاركين أو محرضين أو مسهلين في الاهمال القاتل أو بالعمالة والعدوان المتعمد.

يا بيروت الحبيبة اكتشفنا معك وبك أن لا دولة عندنا ولا رؤساء ولا وزراء ولا مجالس ولا نواب إلا ما ندر، وأن ما عندنا هم عصابات وقطاع طرق ووكلاء لدول وأمم أخرى.

يا بيروت المفجوعة سوف تقومين من جديد بإذن الله وبسواعد أبنائك الأوفياء، من رحم المصائب والأهوال ومن رحم الاحتراق والآلام. فالآلام العظيمة يا سيدة العواصم تصنع الشعوب العظيمة. وأنت يا بيروت العظيمة ستبقين وطنية الولاء، عربية الهوية، انسانية عالمية منفتحة العقل والقلب. فيا زهرة الوطن وياسمينه وورده الأحمر القاني كدماء أبنائك، والأبيض كقلبك الصافي، لك المجدُ والسلام من قلوب كل من أحبك ومن شم ترابك وتنفس هواءك. يا زهرة الشرق الجميلة يا بيروت ويا حديقته العطرة هيا قومي من جديد لأجلك ولأجلنا ولأجل العرب جميعاً.

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