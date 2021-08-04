إنطلاق عملية أمنية في نينوى

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية أمنية في نينوى من خمسة محاور، مبينة ان العملية تهدف لملاحقة عصابات داعش والمطلوبين وتأمين خطوط نقل الطاقة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي للهيأة في بيان أن “العملية الامنية أنطلقت بمشاركة اللواء (٣٣) والأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة التابعة لهيئة الحشد الشعبي وقطعات الجيش وقطعات من فوج سوات نينوى”.

وأضاف أن “العملية تشمل تفتيش وتدقيق أمني في قرى جنوب غرب الموصل، وهي قرية الشيخ يونس وقرية الحسينية وقرية الإبراهيمية وقرية اللزاگة وقرية الدباچة، فضلاً عن تأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الارهابية”.

وأشار إلى أن “القوة المشتركة توزعت على خمسة محاور رئيسة لإتمام الواجب المناط بها، ولتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائياً”.

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