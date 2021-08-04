الاستخبارات العسكرية تعثر على مخبأ لداعش يضم اسلحة ومتفجرات في كركوك

وذكرت المديرية في بيان انه “بالتنسق مع قسم اس المقر المتقدم للعمليات المشتركه كركوك وبناء على معلومات استخباريه دقيقه من خلال اس ل٤٥ فق٨ حول وجود وكر لعصابات داعش الارهابية في وادي الشاي م ت ( MD 39406.58152 ) حيث تم مداهمة وتفتيش المكان من قبل قوة من ل٤٥ و قوه من ل ق خ / ٢”.

واشارت المديرية الى، انه “تم العثور على مخبأ لعصابات داعش الأرهابي يحتوي على المواد التالية:

١. احزمة ناسفة عدد ٣

٢. جلكان ١٠ لتر عبوة

٣. عبوات لاصقة عدد ٣

٤. عبوة اسطوانية عدد ١

٥. فتيل تفجير كوارتز ٣ متر

٦. قداح تفجير عدد ١٠ / تم معالجة المواد المستولى عليها موقعيا من قبل مفرزة المعالجه المرافقه للواجب