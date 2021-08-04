“السخاء الأميركي”.. بايدن يستعرض اليوم جهود إدارته في توفير لقاحات كورونا للعالم

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيعلن في خطاب أن الولايات المتحدة قدمت إلى العالم كمية من اللقاحات أكثر مما قدمته “جميع الدول الأخرى مجتمعة”.

وأصدر البيت الأبيض “صحيفة وقائع” تمحورت حول “الإنجاز الهام” الذي بذلته الإدارة لمكافحة كوفيد-19 في الداخل والخارج، وجاء فيها أن الرئيس وعد بأن تكون الولايات المتحدة “ترسانة من اللقاحات للعالم كما هو في الداخل”.

وسيعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة قد تبرعت الآن بأكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات إلى أكثر من 60 دولة، وهي “علامة بارزة” تجعل الولايات المتحدة “رائدة عالميا في التبرع بهذه اللقاحات، وبحسب الأمم المتحدة، فإن هذا أكثر من تبرعات الدول الأخرى مجتمعة ويعكس سخاء الروح الأميركية”.

ويشير البيت الأبيض إلى أن ما تم إرساله هو “دفعة أولى كبيرة لمئات الملايين من الجرعات الإضافية التي ستقدمها الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة”، وأضاف أنه في نهاية هذا الشهر، ستبدأ في شحن نصف مليار جرعة من لقاح “فايزر” إلى 100 دولة منخفضة الدخل.

وأرسلت الولايات المتحدة هذه اللقاحات، وفق البيان، إلى أكثر من 60 دولة عبر “آلية كوفاكس” الدولية لتوفير لقاحات إلى الدول الفقيرة، وكذلك بالتعاون مع شركاء مثل الاتحاد الأفريقي أو مجموعة الكاريبي “كاريكوم”.

وقال البيت الأبيض إن الإدارة ستواصل العمل مع “كوفاكس” والشركاء الآخرين لضمان تقديم هذه اللقاحات “بطريقة عادلة وتتبع البيانات العلمية والصحية العامة”.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس سيلقي خطابا في الساعة 15:45 بتوقيت واشنطن (19:45 ت غ)، يوضح فيه “الناحية الجوهرية في جهودنا من أجل وضع حد لوباء كوفيد-19: وقف انتشار الفيروس في الخارج”.

وسيؤكد بايدن بحسب بيان البيت الأبيض أن هذه الهبات “ليست سوى البداية”.

ويقول البيت الأبيض إن “الولايات المتحدة لم ولن تستخدم لقاحاتها للحصول على منافع من دول أخرى”.