الشباب والرياضة توضح قرار إيقاف التعامل مع الاتحادات

بغداد- – حسين عمار

قررت وزارة الشباب والرياضة ايقاف التعامل مع عدد من الاتحادات الرياضية والتي لم تكيف وضعها القانوني المتعلق بالأمور المالية والادارية والنضام الداخلي والمناصب وغيرها، وفق قانون 24 لسنة2021 .

وقال مدير عام الدائرة التربية البدنية وكالةً في وزارة الشباب والرياضة، احمد عودة ، في تصريح اليوم الأربعاء، إن” لجنة الشباب والرياضة البرلمانية رفعت توصيات بضرورة عدم التعامل مع الاتحادات التي لم تكيف وضعها وفق قانون 24 لسنة2021 الخاص بالاتحادات الرياضية”، مبيناً أن ” وزارة الشباب والرياضة بدورها خاطبت الاتحادات الرياضية منذ فترة وهناك بعض الاتحادات اكملت تكيفها القانوني وبعضها لاتزال لديها بعض النقوصات في ملفاتها بالاضافة الى وجود ازدواجية مناصب للبعض رؤساء واعضاء الاتحادات “.

واضاف عودة ان” لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ارسلت كتاباً لوزارة الشباب يختلف عن الكتاب الاول، طلبت فيه تحديد الاتحادات التي لم تكمل تكييفها القانوني، وتم الاتصال بالاندية، وامهلناهم مدة اسبوع لاكمال الاجراءات والبيانات الخاصة باتحاداتهم “.

وتابع عودة ان” ايقاف التعامل مع هذه الاتحادات هو اجراء مؤقت لحين اكمال جميع الضوابط والاجراءات والبيانات التي تشير الى تكيف الاتحادات لوضعها القانوني بما يتلاءم مع مواد وفقرات القانون، وبعد اكمال جميع الاجراءات سوف تعود وزارة الشباب والرياضة الى التعامل مع الاتحادات بشكل طبيعي”.