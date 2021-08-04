القبض على ارهابيين اثنين وضبط منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة في كركوك وديالى وسامراء

القت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، القبض على ارهابيين اثنين، وضبطت منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة في كركوك وديالى وسامراء.

وقال بيان لخلية الاعلام الامني، ان “العملية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – قسم استخبارات المقر المتقدم في كركوك – حيث تم من خلالها القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في سيطرة K1 مدخل محافظة كركوك والاخر في سيطرة السندية المحاذية لمحافظة ديالى كان يروم الدخول الى ناحية يثرب بصلاح الدين، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب”.

واضاف، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى تمكنت من ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وقاذفة RBG7 وعدة صواريخ لها بالاضافة الى ٧٥ إطلاقة سلاح ففتكال وقنابر هاون وحاويات عتاد ١٤،٥ ملم وحشوات دافعة للصواريخ في منطقة منجل زور نهر ديالى، مشيرا الى تسليم الارهابيين الى جهة الطلب فيما قامت المفارز الهندسية للفرقة الاولى برفع المضبوطات وتفجيرها تحت السيطرة”.