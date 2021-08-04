المرصد السوري: 4 قتلى وجرحى في انفجار استهدف حافلة عسكرية في دمشق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا واصيبوا جراء انفجار حافلة تابعة لقوات النظام السوري في منطقة “مساكن الحرس” الواقعة بمنطقة دمر شمال غربي العاصمة دمشق.

وأضاف المرصد في بيان أن النيران اندلعت في الحافلة بشكل كامل.

في السياق نفسه، أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن هناك معلومات عن وقوع إصابات، دون الإشارة إلى سقوط قتلى.

ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن الأسباب التي أدت لانفجار الحافلة، بحسب المرصد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط