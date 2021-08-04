شركات التأمين اللبنانية ترفض دفع التعويضات بعد عام على انفجار المرفأ

عامٌ مرّ على انفجار مرفأ بيروت ولا تزال غالبية شركات التأمين ترفض تعويض المتضررين بانتظار نتائج التحقيقات، في خطوةٍ تضاعف معاناة اللبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية، جعلتهم غير قادرين على تكبّد تكاليف الإعمار والتأهيل.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي موريس متى، لـ”العربي الجديد”، إن “ملف التعويضات مقسومٌ إلى جزأيْن، الأول مرتبط بالمساعدات التي قدّمتها الدولة اللبنانية عبر الجيش اللبناني تبعاً للمسح الذي قام به عن الأضرار التي حصرها بالمنازل فقط من دون أن تشملَ السيارات وغير ذلك، ووزع مبلغ تعويضات حُدّد بـ150 مليار ليرة لبنانية على مرحلتين”.

أما الجزء الثاني، حسب متى، فهو يتّصل بـ”المتطلّبات التأمينية، أي عقود التأمين، وقد قُدِّرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة لكلفة انفجار مرفأ بيروت بحوالي 15 ملياراً و250 مليون دولار كأصول مؤمَّن عليها، مع الإشارة إلى أن شركات التأمين اللبنانية لديها عقود واتفاقيات إعادة التأمين مع شركات تأمين عالمية تغطي الحوادث والأضرار شريطة معرفة سبب الانفجار”.

ويوضح متى في هذا السياق، أن “المشكلة الأساسية تكمن في أن معيدي التأمين من خارج لبنان رفضوا تغطية عقود التأمين لصالح الشركات اللبنانية بانتظار صدور التقرير النهائي لأسباب انفجار مرفأ بيروت، إذ إن عقود التأمين لا تغطي العمل الإرهابي أو العسكري أو التخريبي، بل فقط الحوادث العرضية، وهو ما أخّر البت في الملف لأشهرٍ طويلة، وأدى إلى حصول مشاكل على خطَّيْ حملة العقود، وشركات التأمين الملزمة بالتغطية وكذلك معيدي التأمين في الخارج”.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن بعض الشركات بدأت تعوّض بنسبةٍ كبيرة على حاملي العقود التأمينية عبر مبلغ مالي، جزء منه “فريش دولار”، والآخر شيكات مصرفية، بعدما حصلت على أموال عقود إعادة التأمين. وشملت هذه العملية بشكل خاص العقود والكلف الصغيرة، أي تحت خمسين ألف دولار.