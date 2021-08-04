شمس الكويتية: “الرجال يتهافتون عليّ حتى من الفضاء”

ردّت الفنانة شمس الكويتية بحسم على متابعة وصفتها بـ”العجوز” خلال بث مباشر عبر حساب الفنانة الخليجية على تطبيق “سناب شات” التي قالت: “حبيبتي… تقولين عني عجوز؟! حسناً، دعيني أرى كيف سيكون شكلك ووجهك عندما تبلغين سني”.

واستدلت المطربة الكويتية لحسنها، بـ”تهافت الرجال” عليها في معيار وصفه المتابعون بـ”الفارغ” والغريب عن شخصية شمس التي غالباً ما ترّكز على قيمة المرأة بشكل مستقل.

وأضافت: “أظهري لي ملاحقة الرجال لك، فأنا يتهافتون عليّ من الكواكب والفضاء حتى، أنا لو أعلن لكم طلبات الزواج التي تصلني على صندوق البريد الخاص في جميع حساباتي، ستقولون ألا يوجد إمرأة غيرها، إذ يريدها الجميع”.

واختتمت حديثها بقولها: “يا عيوني، ابلغي سني، وحققي ربع ما حققته أنا، ولا أتحدث هنا عن الشهرة أو كوني فنانة، ولكن في سياق القبول الذي أعطاني إياه الله”.

وكانت شمس الكويتية هاجمت في بث آخر منتقدي إطلالتها التي وصفوها بالجريئة، ومتهميها بتعمد الإغراء: “هذا ذوقي، أنا ألبس لنفسي، أنا أحب الملابس غير المستورة، وأحب ألبس من غير هدوم”.

وأضافت: “من يظن بأني أغريه، فأنا لا أراه ولا أعلم بوجوده حتى، وعلى الأرجح سيكون سميناً يشبه سوبر ماريو، فلماذا أغريك أصلاً؟”.

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