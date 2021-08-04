شنگال: نصب تمثال لأول إيزيدية قتلت «أميراً» من داعش

دشنت مدينة شنگال (سنجار)، اليوم الثلاثاء، تمثال (الأم گولي)، المرأة الإيزيدية التي تصدت لقياديين في داعش أثناء محاولتهم سبيها مع طفلتها ونساء أخريات، وقتلت «أميراً» في التنظيم.

وقالت ابنة الأم گولي، دليمان في تصريح لها: «اليوم، أزيح الستار عن تمثال أمي التي استشهدت في مثل هذا اليوم 3 أب / أغسطس 2014 بعد أن اشتبكت مع قياديين وعناصر من تنظيم داعش وتمكنت من قتل قيادي أمير لأنها رفضت أن يختطفوا أختي».

وأضافت «نحن عائلة كبيرة وأمي كان لديها مسدس أخذته معها عند نزوحنا من ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار هربا من الإبادة والاختطاف على يد عناصر داعش الإرهابي في الثالث من أغسطس 2014. وفي ذلك اليوم انقسمنا إلى قسمين الأول اتجه إلى إقليم كوردستان .. أنا وأبي وأختاي واثنتان من زوجات إخواني توجهنا إلى كوردستان، أما أمي وأختي وأخي وعائلة جيراننا اتجهوا إلى جبل سنجار وعلى الطريق تعرض لهم عناصر وقياديون من داعش».

وتابعت «أمي رفضت أن يأخذوا أختي ويختطفوها مع نساء جيراننا وقالت لهم: (نحن لدينا شرف وكرامة ولن نسمح لكم باختطافنا).. ليرد عليها عناصر التنظيم الإرهابي: (سنأخذ النساء أيضا لدينا عمل معهن). فجددت أمي رفضها وقالت لهم (ما هو العمل؟ أن تغتصبوا النساء والفتيات؟ لن أسمح لكم) وأخرجت المسدس وأطلقت النار عليهم وتمكنت من قتل قيادي أمير منهم وأصابت آخر بجروح مات على إثرها في وقت لاحق حسبما علمنا».

الأم گولي

وأردفت قائلة: «لكنهم قتلوا أمي وهي من مواليد 1961 واختطفوا أختي التي كانت تبلغ من العمر تقريبا 14 عاما وتعرضت للاغتصاب 21 مرة على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وأول شخص قام باغتصابها سعودي الجنسية».

واستطاعت دليمان أن تحرر أختها قبل عامين من الحدود التركية مقابل (130 ورقة) أي 13 ألف دولار أمريكي.

وذكرت في ختام حديثها، أن أختها فقدت السمع بأذنيها تماما إثر قصف نفذته إحدى الطائرات الحربية أثناء استهدافها منزلا للدواعش كانت فيه، مشيرة أنهم يتواصلون الآن معها عبر الكتابة.

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