ماكرون: سنقدم مساعدات طارئة الى لبنان بأكثر من 100 مليون يورو

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاربعاء، بتقديم مساعدات طارئة تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو إلى لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.



وصرح ماكرون، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في مستهل مؤتمر المانحين ل‍ لبنان ، بأن فرنسا ستوفر المزيد من اللقاح ضد فيروس كورونا إلى لبنان ، موضحا أن الحديث يدور عن خطة لإرسال 500 ألف جرعة إضافية من اللقاح إلى هذا البلد. في الوقت نفسه، شدد الرئيس الفرنسي على أن الأولوية بالنسبة ل‍ لبنان لا تزال تكمن في تشكيل حكومة ستعمل على تطبيق إصلاحات، قائلا: “لن يكون هناك شيك على بياض ل‍ لبنان “. وذكر الرئيس أن الأزمة التي يمر بها لبنان حاليا ليست “نتيجة قضاء وقدر” بل إن سببها يعود إلى نظام سياسي يعاني من خلل وظيفي. وأكد ماكرون على ضرورة أن يطلع الساسة اللبنانيون الشعب على الحقيقة فيما يخص التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

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