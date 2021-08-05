الكاظمي يشدّد على تكثيف الجهود الاستخبارية لتأمين الانتخابات المقبلة

جدّد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية؛ من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز، ومفاصل العملية الانتخابية. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن “المجلس بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها، وخلال تدارس المجلس الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، وجّه الكاظمي القوات الأمنية بـ”اتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن القضاء والسكّان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أيّ ملاذ في القضاء”. ولدى مناقشة المجلس للجهود المبذولة؛ في حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، أكد البيان أن “الكاظمي تابع تفاصيل الإجراءات والتحوّطات الأمنية المتخذة، فضلاً عن العمل الاستخباري المرافق لهذه العمليات الأمنية؛ بما يؤمّن حفظ البنى التحتية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وعدم إفلات العناصر الإرهابية التي تحاول تخريبها”.

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