الكاظمي يُصدر مجموعة من التوصيات للحد من كورونا منها “إلزام” مراجعي الدوائر ببطاقات الفحص والتلقيح



أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مجموعة من التوصيات للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، منها “إلزام” مراجعي الدوائر بإبراز بطاقات الفحص والتلقيح.

وجاء في التوصيات التي أصدرها الكاظمي أنه ينبغي على “وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحـة وأقرتهـا اللجنـة العليـا للصحـة والسلامة الوطنية”.

وألزمت التوصيات زائري العراق بـ “الاكتفاء بجلبهم شهادة التلقيح بأحد لقاحات (كوفيد – 19) بجرعة كاملة، مع فحص (PCR) سالب من مختبرات معتمدة في بلده تثبت خلوه من مرض (كوفيد – 19) خلال (72) ساعة من دخوله إلى مطار بغداد الدولي أو مطار النجف، على أن لا تتجاوز مدة الزيارة إلى العراق أكثر من (7) أيام من تاريخ دخولـه مـع تطبيق الإجراءات كافة”.

وفرضت هذه التوصيات “التقيد التام للدوائر كافة العاملة في المطارات والمنافذ الحدودية بالقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا”.

ودعت وزارتي الدفاع، والداخلية، إضافة إلى مديرية الدفاع المدني، لبذل الجهـود كلها “لتأمين الحماية اللازمـة والسلامة المهنيـة وتهيئـة منظومـات إطفاء الحرائـق فـي مستشفيات العـزل (الكرفانيـة) المخصصة لعلاج مرضى (کوفید – 19) في المحافظات كافة لإعادتها إلى الخدمة”.

وحسب هذه التوصيات أن نقابـة الأطباء تتولى مراقبـة و متابعة الأجـور المستوفـاة مـن المواطنيـن فـي المستشفيات الأهليـة والعيادات الخاصة لقاء تقديم الخدمات غير الطارئة.

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