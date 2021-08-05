الكشف عن ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بكورونا

وبشأن إمكانية تلقيح الأطفال للوقاية من الفيروس، بين أنه “لا توجد أية توصية من منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال، رغم أن بعض الدول اعتمدت التلقيح كأميركا و

فقط”.