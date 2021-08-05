حكومة كوردستان ترد على التصريحات الأخيرة للزاملي: وفروا الحياة الكريمة للمواطنين بدلاً من تبادل الاتهامات

نفت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، ما جاء في تصريحات النائب السابق في مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، وأشارت إلى أن ما ذكره ليس سوى “تهرب من المسؤولية عن التقصير الحاصل في الوضع الأمني بباقي مناطق العراق.

وكان الزاملي قد دعا قبل فترة “القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى الضغط على تركيا وإقليم كوردستان لمنع مرور وتدفق العناصر الإرهابية”، مشدداً على “ضرورة فتح قنوات للتعاون المباشر وتنسيق العمل الأمني والاستخباري للحد من هجمات العناصر الإجرامية والقضاء على البؤر المتطرفة وتجفيف منابع الإرهاب”، وفق تعبيره.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان : “أدلى النائب السابق في مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، بتصريح في وسائل الإعلام ألقى خلاله التهم جزافاً على الإقليم، مدّعياً بأن (خطاً إرهابياً يمتد من تركيا مروراً بأربيل ثم إلى كركوك باتجاه ديالى)”.

واضاف البيان “إننا، في حكومة إقليم كوردستان، وإذ نعرب عن قلقنا إزاء هذه التصريحات التي لا تخدم أي جهة، بل ستتسبب في خلق مزيد من الفرقة وانعدام الثقة بين الأطراف العراقية، فإننا نذكّر الجميع بأن إقليم كوردستان كان دائماً في خط الصد الأول لمواجهة الإرهابيين منذ عام 2014 ولغاية الآن”.

مشيراً الى أن “قوات بيشمركة كوردستان لا تزال تدافع عن أرض الوطن وتتصدى للإرهابيين، وضحّت بآلاف الشهداء والجرحى من أبطالها في سبيل حماية أمن واستقرار كوردستان والعراق “.

واوضحت الدائرة بحسب البيان، أن “هذه التصريحات ليست سوى تهرب من المسؤولية عن التقصير الحاصل في الوضع الأمني في مناطق أخرى من العراق، مؤكدا أنه “من الأفضل وللاطراف كافة وبدلاً من تبادل الاتهامات، أن توحد جهودها في إطار ضمان الأمن والاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين”.

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