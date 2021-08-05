رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس السلطة القضائية الإيراني

التقى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الايرانيه حجة الإسلام والمسلمين محسني ايجئي وقدم له التهاني بمناسبة تسنمه منصبه خلفا للسيد ابراهيم رئيسي الذي شغل منصب رئيس الجمهورية ويأتي هذا اللقاء على هامش حضور السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى مراسم أداء السيد رئيسي اليمين في مجلس الشورى الإيراني وحضر اللقاء اعضاء الوفد القضائي السادة كل من القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسالم محمد نوري رئيس الادعاء العام والقاضي مسلم متعب مدب رئيس هيئة الاشراف القضائي ورحيم عبد الحسن مدير عام دائرة شؤون الحراسات العامة.

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