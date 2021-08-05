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رسالة من وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ….. الى الرفيق نايف حواتمة

(ترجمة)رام الله الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينا لسيدنايف حواتمةالمحترم،يطيب لي أن أ تقدم بخالص الشكرلما تكرمتم به منبعث رسالة التهنئة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.يهتم الحزب الشيوعي الصيني بالتواصلال ودي مع الجبهةالديمقراطيةلتحريرفلسطين، ويحرص على إقامة العلاقات الحزبية من نمط جديد معهاعلى أساس إيجاد الأريية المشتركةمع ترك الخلافات جانبا والاحترام المتبادل والتعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة ،وتعزيز تبادل خبرات بناءالحزب وإدارةالدولة،رّوطيام العلاقات الثنائية ولّعفي أوجه التعاون  ب ين ا لبلدين،خدمة لمصالح البلدين والشعبين.مع أطيبا لتمنيات.سونغ تاو(توقيع) وزير دائرة العلاقات الخارجيةللجنةالمركزية للحزب الشيوعي الصيني بكين، يوم  30 يوليو 2021 .

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