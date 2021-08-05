عالية نصيف تطالب الإدعاء العام بإيقاف التعاقد مع (باي واتر) وتوجه أسئلة برلمانية الى وزيرة البلديات

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الإدعاء العام بإيقاف إجراءات تعاقد وزارة البلديات مع شركة باي واتر على مشروع تحلية مياه البصرة، موجهةً أسئلة برلمانية الى وزيرة البلديات حول رأي الشركة الاستشارية بهذا المشروع وما هي المعايير التي تم بموجبها اختيار الشركة وآلية التموين .

وجاء في كتاب رسمي وجهته النائبة نصيف الى رئيس الادعاء العام :” يرجى التفضل بالموافقة على إيقاف إجراءات تعاقد وزارة البلديات والأشغال مع شركة (باي واتر) البريطانية لمشروع تحلية مياه البصرة لحين التحقق من أهلية الشركة وقدرتها على تنفيذ المشروع راجين التفضل بالموافقة على إيقاف الإجراءات “.

كما جاء في سؤال برلماني وجهته النائبة نصيف الى وزيرة البلديات والأشغال :” استناداً الى المادتين (50، 51) من النظام الداخلي والمادة (29) من قانون مجلس النواب نرجو الإجابة على الأسئلة التالية بالسرعة الممكنة معززاً بالوثائق: ما رأي الشركة الاستشارية بمشروع تحلية ماء البصرة؟ ومن الشركة التي يتم احالة المشروع اليها؟ وما هي المعايير الفنية والتجارية التي تم اختيار الشركة بموجبها؟ وما هي آلية التموين؟ “.

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