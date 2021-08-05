فتح مراكز تطعيم في المخيَّمات والحشد يُوقف رواتب غير الملقحين

بغداد: شذى الجنابي

واسراء السامرائي ومهند عبد الوهاب

اتفقت وزارتا الهجرة والصحة على فتح مراكز تطعيم خاصَّة بالأسر النازحة في المخيمات، بينما تم الكشف عن دراسة لتشكيل فرق جوالة لتلقيح المواطنين في المناطق المكتظة لتقليل الزخم على المنافذ.

وقال الوكيل الاداري لوزارة الهجرة كريم النوري : إنَّ “هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة الصحة لفتح منافذ تلقيح داخل مخيمات النازحين”.

واضاف أنَّ “هناك اولوية لتطعيم الاسر النازحة”، لافتا إلى أنَّ “تشديد الاجراءات الوقائية داخل المخيمات اثمر تسجيل اصابات قليلة جدا بالفيروس مع وجود مواقع لعزل المصابين فيها”.

واكد النوري أنَّ “التنسيق مع وزارة الصحة لم يقتصر على ذلك بل شمل توزيع المعقمات ومواد الاسعافات الاولية بين النازحين”.

من جهته قال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي لـ”الصباح”: إنَّ “الوزارة وجهت المدراء العامين بتوسعة منافذ التلقيح لتشمل المناطق التي فيها مخيمات الاسر النازحة، اذ يوجد تنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الهجرة بهذا الصدد”.

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