فيلا مقتدى الصدر الفاخرة في حيّ بلندن تثير قلق سكّان الحيّ

تؤكد مصادر صحفية بريطانية أن أسرة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، تسكن في بيت تم شراؤه مؤخراً في حي فاخر ذي طقس رائع في العاصمة البريطانية. وحسب المصادر فإن مقتدى الصدر لم ير بيته المجلل بعد.

بناءً على ما جاء في موقع petitiononline، اشتري مقتدى الصدر الذي يتولى زعامة تيار الصدر الشيعي في العراق بيتاً يشبه فيلا فاخرة في حي “استنمور” في لندن قبل ثلاثة شهور. ويقدر ثمن الفيلا بـ 3 ملايين جنيه إسترليني، وفيها متنزه وغرف كثيرة لعائلة مقتدى الصدر وأقرباء وزملائه.

تم انتشار الخبر بعد أن اشتكي سكان حي “استنمور” وجيران الفيلا الفاخرة لدى بلدية لندن وطلبوا منع مقتدى الصدر من الذهاب إلى حيّهم نظراً لأنه يترأس زعامة مجموعة إرهابية في العراق، ووجوده في الحي يثير قلق السكان؛ وطلبوا أيضاً في شكواهم للبلدية إبطال الصفقة بين البلدية وبين الأسرة الإرهابية.

https://www.petitiononline.uk/keep_our_neighborhood_safe

وفقاً لقانون محاربة الإرهاب لسنة 2000 في بريطانيا (Terrorism Act 2000)، لا يحق للحكومة البريطانية إبرام أية اتفاقية أو صفقة أو تقديم أي دعم لمجموعات قد ذُكر اسمها في قائمة المنظمات الموصوفة بالإرهابية (Proscribed Terrorist Groups or Organizations) ويجب أن تعاقب الحكومة أي جهة لا تلتزم بذلك.

https://thebritishtribune.com/2021/08/04/muqtada-al-sadrs-luxurious-mansion-in-london/