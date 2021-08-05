مارتن هوت لـ « الصباح »:الاتحاد الأوروبي يدعم الانتخابات المبكِّرة وحوار بغداد وواشنطن

بغداد: حازم محمد حبيب

أكد سفير الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هوت، دعم الحكومة العراقية في إجراء الانتخابات المقبلة بموعدها المحدد، وكشف عن استعدادات لارسال بعثة اوروبية لمراقبتها وضمان نزاهتها، مع تقديم مساعدة تقنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ 5.5 ملايين يورو.وأبدى هوت ترحيبه بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء حوار وطني يشمل جميع شرائح المجتمع، وكذلك مخرجات الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، بينما لفت الى دعم الاتحاد الاوروبي للورقة البيضاء للشروع بإصلاحات تهدف لتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص والاستثمار.

وبشأن موعد الانتخابات قال هوت: “لقد طالب الشعب العراقي بانتخابات مبكرة، والحكومة ومجلس النواب ملتزمان بإجرائها في الـ 10 من تشرين الأول المقبل، ونحن نرى أن جميع البلدان الأجنبية المعنية تدعم الاستحقاق الانتخابي، وتعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجد لانهاء الاستعدادات التقنية، وهي واثقة من أن كل شيء سيكون جاهزا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لذا لا نرى سببا لتأجيل الانتخابات أكثر، وبالطبع نحن في الاتحاد الأوروبي نتوقع ونطلب أن تتسم هذه الانتخابات بالنزاهة والمصداقية والشفافية الكاملة، وأن يتم إجراؤها في بيئة ملائمة لتحقيق هذه الأهداف”.

وتابع هوت: “يجب الحد من التزوير الانتخابي الفعلي ومحاولة التزوير، سواء على الصعيد التقني أو القسري، لأدنى مستوى ممكن، وما يثير القلق هو بيئة الامن وحقوق الانسان التي ستجرى فيها الانتخابات، ففي حال استمر تعرض المحتجين والناشطين والصحفيين للتهديد والاستهداف أو الاغتيال، فهذا سيضر بشكل كبير بسمعة ونزاهة الانتخابات، لذا من الضروري أن يشعر المرشحون بالأمان بما يكفي لكي يخوضوا الانتخابات، وكذلك أن يشعر الناخبون بالأمن لكي يتسنى لهم المشاركة والتصويت بأعداد كبيرة

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