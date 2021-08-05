مصدر: ميليشيا العصائب هي المسؤولة عن توريد معظم المخدرات لمحافظة نينوى

أكد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا «عصائب أهل الحق» هي المسؤولة عن توريد معظم المخدرات لنينوى، وهي تخزنها في مقر تابع لها في منطقة وادي حجر في مدينة الموصل، كانت استولت عليه عام ٢٠١٤.

وأوضح المصدر ، أن «ذلك المقر يحتوي على نحو ٤ ملايين ونصف من الحبوب المخدرة وكذلك ٥٠ كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة إلى جانب بعض الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة».

مبيناً بأن «الجهات الأمنية لديها كافة المعلومات عن المقر ولكنها لا تستطيع التحرك ضده، لكون هكذا عملية كبيرة تحتاج إلى قرار من قبل القيادات العسكرية العليا والتي تخشى اتخاذ هكذا قرار لكونها تتخوف من ردة فعل ميليشيات الحشد الشعبي التي تنضوي ميليشيا العصائب تحت غطائها».

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