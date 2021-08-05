هوشيار عبدالله: الانتخابات القادمة سوف تتفوق على السابقة من حيث التزوير…

ومن الممكن أن تحطم الرقم القياسي في سرقة الأصوات

حذر النائب هوشيار عبدالله من احتمال أن تتفوق الانتخابات القادمة على انتخابات 2018 من حيث التزوير بعد أن قام البعض باختراع أساليب (عبقرية) في سرقة أصوات الناخبين .

وقال في تغريدة نشرها اليوم، ان :” الانتخابات البرلمانية القادمة 2021 سوف تتفوق على الانتخابات السابقة 2018 من حيث التزوير والتلاعب بالأصوات، من الممكن أن تحطم الرقم القياسي في نهب أصوات الناخبين بعد أن قام (البعض) باختراع طرق وأساليب عبقرية! “.

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