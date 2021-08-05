وزير التخطيط: الرقم الوظيفي سيُربط بالبطاقة الوطنيَّة الموحَّدة

أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم أنَّ مشروع الرقم الوظيفي يمثل أهميَّة كبيرة للتنمية في العراق، مبينا أنَّ المشروع سيتم ربطه بالبطاقة الوطنية الموحدة .

وذكر بيان للوزارة أنَّ ” النجم ترأس اجتماعا للجنة الامر الديواني 55 الخاصة بانجاز مشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة كافة”.

واشاد النجم، بحسب البيان، “بعمل اللجنة خلال الاشهر الماضية، والنتائج المهمة التي توصلت اليها، على الرغم من الصعوبات التي واجهت عملها”، مشيرا إلى أنَّ “مشروع الرقم الوظيفي يمثل اهمية كبيرة للتنمية في العراق، لانه سيعطي الحكومة صورة واضحة عن تفاصيل الجسد الوظيفي، وما يرتبط به من سياسة مالية”.

وتابع وزير التخطيط أنَّ “التجربة العملية التي أُجريت على دوائر وزارة التربية في بغداد اثبتت اهمية المنصة الالكترونية التي تتضمن بنك المعلومات الخاص بموظفي الدولة”، مبينا أنَّ “صرف الرواتب سيكون مرتبطا بهذه المنصة بعد اكتمال جميع بياناتها”، موجها “بتوفير افضل الظروف لعمل اللجنة من اجل استكمال مهامها، بجودة ودقة عالية”، مشيرا إلى أنَّ “المشروع سيتم ربطه بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، لضمان دقة البيانات، والحصول على بيانات بايومترية للموظفين”.

وشدد على “وجوب نجاح مشروع الرقم الوظيفي، لكي يتم التأسيس لسياسة مالية سليمة، والعمل على اعادة النظر بالكثير من الاليات التي تحكم الوظيفة في العراق، ومن بينها مراجعة قانون الرواتب، وسياسة التعيين”.

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