أشياء من هذا القبيل : نصّ نثري مفتوح

بقلم مهدي قاسم

هل أصبح الكلام عزاؤنا الوحيد

و أساطير الحكاية ملجئنا الأخير

لنواسي أنفسنا بأكسير وهم كمدمن مريض……

لنرضي ضمائرنا المستنفرة سخطا مكتوما

حينما يحيطنا هذا المأزق الشائك والفريد ؟..

فالأغنية لن تكون أبدا بديلا عن سنبلة حنطة ،

ولا الكلمات بديلا عن قطرات ماء في ساقية حقل ظامئة ،

ولا النشيد بديلا عن شجرة مزدانة بأثمارها المؤتلقة إشعاعا .

أم آن لنصمت نحن صنّاع كلام ونسّاجي حكايات ؟ ..

لنفسح الطريق أمام حاملي معاول ومطارق وحفّاري آبار عميقة ؟

ولكن أين هم ؟..

ومتى يتقدمون بظلال مواكبهم العابرة بوابة فجر مبكر

نحو حقول غافية على وسادة جدبها المتيبسة ؟..

حتى ذلك الحين …

ستبقى صيحات نقمة واحتجاج عقيمة

محتشدة و متراصفة بين أقبية قلوبنا

تروم الخروج ، هرولة متوثبة كجياد هائجة ،

لتعدو صهيلا طويلا في قلب العالم واللامبالي بنظراته الغافية ..

حقا……..

فهل أصبح الكلام عزاؤنا الوحيد ؟..

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