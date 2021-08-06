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أشياء من هذا القبيل : نصّ نثري مفتوح

بقلم مهدي قاسم

هل أصبح الكلام عزاؤنا الوحيد
و أساطير الحكاية ملجئنا الأخير
لنواسي أنفسنا بأكسير وهم كمدمن مريض……

لنرضي ضمائرنا المستنفرة سخطا مكتوما
حينما يحيطنا هذا المأزق الشائك والفريد ؟..

فالأغنية لن تكون أبدا بديلا عن سنبلة حنطة ،
ولا الكلمات بديلا عن قطرات ماء في ساقية حقل ظامئة ،
ولا النشيد بديلا عن شجرة مزدانة بأثمارها المؤتلقة إشعاعا .

أم آن لنصمت نحن صنّاع كلام ونسّاجي حكايات ؟ ..
لنفسح الطريق أمام حاملي معاول ومطارق وحفّاري آبار عميقة ؟
ولكن أين هم ؟..
ومتى يتقدمون بظلال مواكبهم العابرة بوابة فجر مبكر
نحو حقول غافية على وسادة جدبها المتيبسة ؟..
حتى ذلك الحين …
ستبقى صيحات نقمة واحتجاج عقيمة
محتشدة و متراصفة بين أقبية قلوبنا
تروم الخروج ، هرولة متوثبة كجياد هائجة ،
لتعدو صهيلا طويلا في قلب العالم واللامبالي بنظراته الغافية ..
حقا……..
فهل أصبح الكلام عزاؤنا الوحيد ؟..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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